Airbus va étendre le nombre d'aéroports accessibles à l'A330neo

Airbus a mené une campagne d'essais à haute altitude pour l'A330neo au cours du mois de mars afin d'accroître le nombre d'aéroports à partir desquels la famille de gros-porteur pourra opérer.



L'A330neo est aujourd'hui certifié pour desservir des aéroports situés à une altitude de jusqu'à 8 000 pieds (2400 mètres) mais Airbus entend porter cette limitation à 12 500 pieds (3800m), comme pour la famille A330ceo.



L'A330-900 d'essai MSN1795 (F-WTTN) a ainsi mené une campagne d'essais en vol par temps chaud et à haute altitude d'une durée de quinze jours (du 18 au 30 mars) depuis l'aéroport de Toluca (Mexique), puis depuis celui de La Paz (Bolivie). Les essais comprenaient les évaluations des performances au décollage et à l'atterrissage, mais aussi les performances en montée et en approche.



D'autres tests comprenaient des démarrages multiples de moteurs, une vérification du comportement des systèmes, un roulage...