Les livraisons d'avions commerciaux de Boeing toujours au plus bas

Boeing a livré un total de 24 appareils au cours du mois de mai, dont seulement 19 monocouloirs de la famille 737 MAX (notamment pour Air India, Alaska Airlines, American Airlines, Copa Airlines, Flydubai et Ryanair).



Les 5 autres appareils ont consisté en deux 787-9 destinés à Air Lease et à China Southern Airlines, en un 767-300F pour FedEx et en deux 767-2C qui seront transformés en KC-46A par Boeing Defense, Space & Security (BDS).



À titre de comparaison, l'avionneur américain avait livré 50 appareils à la même période l'année dernière, dont 35 737 MAX et 8 Dreamliner.



Le ralentissement touche toujours tous les programmes d'avions commerciaux de Boeing, au grand dam de ses clients qui continue à voir le calendrier des livraisons de leurs appareils repoussé de mois en mois.



Pour les 5 premiers mois de l'année, le nombre d'avions...