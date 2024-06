« Les Airbus A350 et la classe affaires sont des développements naturels » pour IndiGo, Pieter Elbers, CEO

Les différentes annonces d'IndiGo des dernières semaines n'ont pas manqué de soulever des questions sur l'ampleur de la transformation de la compagnie. Et Pieter Elbers, son CEO, a été sur tous les fronts durant l'assemblée générale annuelle de l'association internationale du transport aérien (IATA), notamment pour expliquer qu'IndiGo restait une low-cost, mais faisait évoluer ses produits pour suivre les évolutions dans la population indienne et poursuivre son développement naturel.



« Les Airbus A350 ne sont qu'une nouvelle étape logique de notre développement », affirme-t-il. IndiGo a en effet été créée comme une compagnie low-cost, avec la vocation de démocratiser le transport aérien en Inde. La compagnie s'est appuyée pour cela sur une flotte uniquement composée d'Airbus de la famille A320. Pour participer pleinement au projet du gouvernement de développer le transport aérien dans le pays et désenclaver ses régions, elle a également acquis des ATR en 2017, pour les...