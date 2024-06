Il n'y a plus assez d'avions pour tout le monde...

C'est un vrai vent d'optimisme qui a soufflé à Dubaï lors de l'assemblée générale annuelle de l'IATA. L'année 2024 va définitivement terrasser la pandémie, avec près de 5 milliards de passagers, près de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires et plus de 30 milliards de dollars de bénéfices pour les compagnies aériennes.



Les passagers n'ont pas écouté ceux qui prônent la décroissance pour lutter contre le changement climatique, préférant voyager et croire en l'avenir et à celui du transport aérien qui continuera à réduire ses émissions de façon continue dans les prochaines décennies, avec le développement des carburants durables (SAF), la modernisation des flottes, l'arrivée de technologies de rupture à partir de 2035...



Ils n'ont pas entendu non plus ceux qui prédisaient que le voyage d'affaires allait disparaître avec la généralisation des visioconférences et des outils numériques au travail, même si certains comportements ont un...