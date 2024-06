La nouvelle Mexicana s'offre 20 Embraer E-Jet E2

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle compagnie aérienne publique mexicaine et l'avionneur Embraer ont réellement le sens du tempo. Quelque heures seulement après l'élection de Claudia Sheinbaum, première présidente du Mexique et dauphine du président sortant Andrés Manuel López Obrador (ALMO), Embraer annonce que la nouvelle Mexicana de Aviación a commandé 20 E-Jet E2, avec des livraisons qui démarreront au deuxième trimestre de l'année prochaine.



Mexicana sera ainsi le premier opérateur de la famille E2 d'Embraer au Mexique.



L'accord porte sur 10 E190-E2 qui seront configurés avec 108 sièges et 10 E195-E2 qui seront aménagés avec 132 sièges, les deux types devant être exploités en monoclasse.



« Avec cette décision stratégique, la compagnie aérienne d'État mexicaine augmentera et modernisera sa flotte, pour renforcer la connectivité d'un plus grand nombre de villes avec diverses destinations nationales et hors du pays, en offrant des tarifs abordables et des services de transport aérien avec des normes élevées de sécurité, de confiance et de qualité pour ses usagers » précise un communiqué conjoint de l'avionneur et du transporteur.



Pour rappel, la nouvelle compagnie aérienne Mexicana n'a aucun lien avec celle qui avait cessé ses opérations en 2010 puis mise en faillite en 2014, même si elle en a repris la marque et le logo.



Volonté du président mexicain ALMO de dynamiser le nouvel aéroport Felipe Ángeles de Mexico (code OACI/IATA : MMSM/NLU, situé à une cinquantaine de km au nord de la capitale) et de doter l'armée d'une compagnie aérienne, la nouvelle Mexicana a effectué son vol inaugural le 26 décembre en direction de la station balnéaire de Tulum (Yucatán). Le transporteur appartient à la société publique GAFSACOMM (Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca - Maya - Mexica S.A. de C.V).



Mexicana a ainsi commencé à opérer avec trois Boeing 737-800 (appartenant à l'armée de l'air mexicaine) et deux ERJ145 loués à la compagnie Transportes Aéreos Regionales (TAR). Depuis son lancement, la nouvelle compagnie publique mexicaine a ainsi transporté plus de 115 000 passagers, accumulant plus de 3 280 heures de vol.



Elle dessert aujourd'hui 18 destinations depuis Mexico, dont la moitié par Link Conexion Aérea (vols opérés par les appareils de TAR).