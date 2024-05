« Le but de Moove est d'optimiser et rendre accessible l'aviation à la demande », Arthur Ingles, co-fondateur de Moove

Arthur Ingles présente sa solution Moove, une solution pour digitaliser et optimiser l'aviation d'affaires d'entrée de gamme. Moove propose un logiciel qui rassemble les disponibilités des avions d'affaires inscrits et permet aux petites entreprises ou aux entreprises basées en région de réserver une place sur un vol.



La solution a deux objectifs : démocratiser l'aviation d'affaires en faisant connaître ses possibilités à des personnes qui n'auraient pas forcément pensé à l'utiliser pour leurs déplacements et en simplifiant la réservation, et réduire la part de surconsommation du secteur (par exemple en remplissant des vols de positionnement qui seraient autrement effectués à vide).



Elle est notamment capable de comparer l'aviation à la demande aux autres modes de transport, et de mettre en avant les avantages de chacun dans les domaines de la productivité, du temps de trajet, des nuitées et des émissions de CO2.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Arthur Ingles, co-fondateur de Moove.