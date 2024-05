Comment Air France utilise l'intelligence artificielle au jour le jour

Bien qu'elle puisse être décriée et considérée comme un danger, l'intelligence artificielle peut également être un atout formidable pour les entreprises. Air France n'a d'ailleurs pas attendu l'essor de l'IA générative pour se pencher sur la question et a choisi d'utiliser ce type d'outils numériques dès le début pour analyser dans quelle mesure ils pouvaient lui permettre de gagner en efficacité.



Cela l'a conduite dès les années 2000 à systématiquement récolter et structurer les données qu'elle pouvait récupérer de tous les aspects de ses activités pour en tirer le meilleur parti. L'exploitation de toutes ces « datas » a permis notamment d'améliorer le revenue management, puis de créer des outils de maintenance prédictive (la suite Prognos), de créer des hubs de données clients pour faciliter personnaliser le service etc. Aujourd'hui, l'IA générative permet d'aller encore plus loin. Actuellement, quatre-vingts projets sont en développement dans ce domaine, avec l'objectif...