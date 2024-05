Air France lance les nouveaux fauteuils TiSeat 2X d'Expliseat sur ses Embraer 190

Dessiné avec le concours du designer Andrea Mocellin, le TiSeat 2X qui équipera les Embraer 190 à partir de l'automne sera doté toutes les options essentielles pour assurer le confort des passagers : revêtement en cuir, mousses ergonomiques, tablette, rangements, repose-pieds, accoudoirs relevables, ports USB A et C. Expliseat et Air France ont également veillé à intégrer un porte-tablette ou smartphone sur le dossier des sièges à hauteur de regard afin que les passagers puissent y poser leur appareil mobile, ainsi qu'un double porte-gobelet. L'équipementier français voit ces éléments comme le point central du fauteuil. La têtière est également réglable en hauteur et sur les côtés.





Image © Air France

Les fauteuils, de 46 cm de large au niveau de l'assise et inclinables jusqu'à 3 pouces, seront disposés en rangées de 2-2. L'avant de la cabine sera réservé aux passagers de classe affaires, qui bénéficieront d'un siège libre à côté d'eux à partir du mois de janvier 2025, et seront séparés du reste de la cabine par un rideau. L'harmonie cabine sera similaire à celle des Airbus A220 d'Air France, basée sur un camaïeu de bleus, du blanc et du rouge, et les motifs classiques de la compagnie : le chevron sur les moquettes au sol et la virgule sur les têtières et le panneau arrière de cabine.



Les TiSeat 2X seront produits à Angers par Expliseat, sur mesure pour les besoins d'Air France, et installés sur E190 à Clermont-Ferrand, dans les installations MRO de HOP!. Grâce à leur structure légère en titane et fibre de carbone, ils permettront de réduire de 30 % la masse des fauteuils par rapport à ceux qu'ils remplacent. Ils permettront également de densifier les cabines, en faisant passer leur capacité de 100 à 110 places. Le premier appareil réaménagé décollera cet automne. Air France souligne que le programme de rétrofit représente un investissement de 20 millions d'euros. Elle compte 21 E190 dans sa flotte.



« Le TiSeat 2X est l'alliage parfait de confort, de fonctionnalité, de robustesse et de durabilité. Nous avons voulu pousser l'interaction avec le passager comme personne ne l'avait fait auparavant. Il s'agit d'une conception unique centrée sur l'humain, qui utilise la seule technologie légère disponible dans l'industrie », affirme Amaury Barberot, président-directeur général d'Expliseat.

