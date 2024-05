Derniers jours pour s'inscrire au mastère spécialisé en sécurité dans l'espace de l'Ecole de l'air et de l'espace

Le développement de l'industrie spatiale, aussi bien pour des applications quotidiennes que des opérations militaires, crée des enjeux en matière de sécurité, auxquels l'Ecole de l'air et de l'espace souhaite répondre. Elle propose ainsi un mastère avancé en défense et sécurité dans l'espace, AM DefSiS, qui permet à ceux qui le suivent de démontrer leur expertise dans ce domaine. Les candidats ont jusqu'au 17 juin pour participer à la session d'admission du mois de juin pour rejoindre la promotion 2024-2025 à partir de septembre.



La formation se divise en sept modules, qui représentent environ 460 heures de cours et couvrent un large éventail de sujets (mécanique spatiale, applications civiles et militaires, géopolitique, droit, gestion de crise...). Elaborée en partenariat avec le Commandement de l'Espace, le CNES et l'ONERA et soutenue par des entreprises privées et des start-ups, elle repose sur une diversité de méthodes de transmission des savoirs (cours théoriques, pédagogie active, serious gaming, simulation, projets, visites) et se conclue par une mission en entreprise de quatre à six mois.



Elle s'adresse aux étudiants ou professionnels titulaires d'un master en ingénierie, sciences, gestion, droit, relations internationales, études de sécurité ou sciences politiques, ou des diplômés de master 1 ayant trois d'expérience dans ces domaines. Les managers de l'industrie spatiale européenne ou les officiers de l'armée française ou de forces alliées peuvent s'inscrire. Elle requiert également un niveau confirmé en anglais (par exemple TOEIC, TOEFL, etc.) puisque les cours sont dispensés dans cette langue.



A l'issue du mastère AM DefSiS, les étudiants pourront s'orienter vers des postes de responsables de programmes spatiaux, d'ingénieurs R&D, de responsables de centre d'opérations de systèmes spatiaux, de chargés d'affaires en sécurité spatiale, d'analystes ou de responsables de la sécurité spatiale au sein d'organismes gouvernementaux...