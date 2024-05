« Notre ambition est de développer un pôle de compétences aéro-industriel », Fabien Verdier, maire de Châteaudun

Situé à 1h30 de Paris, Châteaudun souhaite mettre en valeur et développer un patrimoine de 110 ans dans l'aéronautique. La communauté de communes du Grand Châteaudun y travaille assidûment depuis octobre 2022, date à laquelle elle est devenue propriétaire du site qui abritait jusqu'en 2021 une base aérienne militaire (l'EAR 279).



Se posant notamment comme alternative aux aéroports d'aviation générale et d'affaires parisiens, la plateforme de Châteaudun souhaite surtout développer et attirer des activités industrielles aéronautiques à haute valeur ajoutée, de l'innovation, de la formation, de la MRO, mais aussi de la production d'énergies durables, en bref développer un pôle de compétences complet et compétitif. Ceci lui permettrait de développer le PIB local, les emplois et de désenclaver une région au potentiel touristique fort et qui abrite notamment, pour les passionnés d'aéronautique, le musée Canopée et près d'une cinquantaine d'aéronefs militaires.



Fabien Verdier nous explique la création et les objectifs de ce vaste projet qu'a Air Châteaudun.



