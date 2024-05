« Nous avons un plateau exceptionnel, beaucoup d'avions, beaucoup d'animations », Cyrille Valente, président de l'AJBS

La 51e édition du meeting de la Ferté-Alais organisé par l'AJBS aura lieu sur l'aérodrome de Cerny les 18 et 19 mai. Cette année, un meeting long et exceptionnel est en préparation, avec de nombreuses démonstrations en vol, qui permettront de retracer l'histoire de l'aviation depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui.



Expliquant comment cette fête de l'aviation est passée d'une fête champêtre à un meeting bénéficiant d'une reconnaissance internationale, Cyril Valente promet de nombreuses surprises aux côtés des tableaux classiques. L'armée de l'air aura une très belle présence cette année, mais l'Amicale a également souhaité mettre en avant les 80 ans du débarquement en présentant l'histoire du Lysander et un tableau de parachutistes. Le F-18 suisse, le Raven et de nombreux autres seront également de la partie.



Retrouvez le programme du meeting Le temps des hélices et réservez vos places



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Cyrille Valente, président de l'AJBS (Amicale Jean-Baptiste Salis).La 51e édition du meeting de la Ferté-Alais organisé par l'AJBS aura lieu sur l'aérodrome de Cerny les 18 et 19 mai. Cette année, un meeting long et exceptionnel est en préparation, avec de nombreuses démonstrations en vol, qui permettront de retracer l'histoire de l'aviation depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui.Expliquant comment cette fête de l'aviation est passée d'une fête champêtre à un meeting bénéficiant d'une reconnaissance internationale, Cyril Valente promet de nombreuses surprises aux côtés des tableaux classiques. L'armée de l'air aura une très belle présence cette année, mais l'Amicale a également souhaité mettre en avant les 80 ans du débarquement en présentant l'histoire du Lysander et un tableau de parachutistes. Le F-18 suisse, le Raven et de nombreux autres seront également de la partie.Retrouvez le programme du meeting Le temps des hélices et réservez vos places ici







Image © AJBS