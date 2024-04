Aegean va se doter de quatre Airbus A321neo à rayon d'action allongé

Aegean Airlines a décidé d'étendre davantage ses ailes. La compagnie grecque a annoncé qu'elle allait « investir dans quatre A321neo dans une version à configuration spécifique, améliorée et à plus long rayon d'action », dont les livraisons sont prévues en 2026 et 2027. Elle souhaite les utiliser pour atteindre de nouveaux marchés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, vers des destinations situées à entre 4h et 7h30 de vol.



Davantage de précisions doivent être données au deuxième trimestre mais Aegean a déjà révélé qu'elle allait doter ces appareils d'une cabine spécifique, avec un aménagement biclasse comptant moins de 180 sièges au total et des fauteuils de classe affaires pouvant se déployer en lits horizontaux. Les appareils permettront par ailleurs aux passagers de se connecter à Internet via le WiFi ou d'accéder à un système de divertissement en vol grâce à l'intégration d'un écran dans chaque fauteuil.



Ce produit spécifique pourra être affecté à des destinations déjà desservies par Aegean pour améliorer l'offre, par exemple à Riyadh, Djeddah ou Dubaï, mais aussi à de nouvelles destinations. La compagnie envisage notamment de rejoindre Bahreïn, Doha ou Oman au Moyen-Orient, vise le centre de l'Afrique avec Lagos, Nairobi, Addis Abeba, voire l'Asie centrale et du sud-est, avec Almaty, Delhi et Mumbai.



Aegean rappelle qu'elle a exercé des options qu'elle détenait auprès d'Airbus pour trois A321neo et qu'elle a également transformé cinq A320neo en A321neo en fin d'année 2023. Sa commande compte donc une cinquantaine d'appareils de la famille A320neo, dont 29 A321neo (douze sont déjà en service). Les quatre appareils concernés pour ces missions spéciales font partie de cette commande. Aegean souligne qu'elle pourrait décider d'augmenter cette sous-flotte.



Pour rappel, la version A321LR d'Airbus est basée sur l'A321neo, auquel peuvent être ajoutés jusqu'à trois réservoirs auxiliaires de carburant pour augmenter le rayon d'action à 4 000 nm (7 400 km).