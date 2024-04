« L'ALAT est de tous les combats », général Pierre Meyer, commandant de l'ALAT

2024 marquera les 70 ans de l'ALAT (Aviation légère de l'armée de Terre). A cette occasion, le Podcast de l'Aviation revient en plusieurs épisodes sur l'histoire et l'avenir de cette arme.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Pierre Meyer, commandant de l'ALAT.2024 marquera les 70 ans de l'ALAT (Aviation légère de l'armée de Terre). A cette occasion, le Podcast de l'Aviation revient en plusieurs épisodes sur l'histoire et l'avenir de cette arme.Le général Pierre Meyer rappelle que l'ALAT a été officiellement créée en novembre 1954 mais que sa genèse remonte à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre d'Indochine. C'est dans les années 50 que l'armée commence à entrevoir le potentiel de l'hélicoptère dans les combats, potentiel qui est pleinement appréhendé dans les années 60.Selon lui, la maturité est atteinte lors de la guerre froide, durant laquelle le concept d'emploi est validé. Depuis, l'ALAT participe à toutes les opérations extérieures.