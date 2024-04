Air Malta laisse la place à KM Malta Airlines

L'entrée en vigueur de la saison été IATA a vu la disparition d'Air Malta après 50 ans d'opérations et son remplacement par KM Malta Airlines. La nouvelle compagnie a réalisé son premier vol commercial le 31 mars, reliant La Valette à Catane.



KM Malta exploite une flotte de huit Airbus A320neo d'une capacité de 168 places. Une classe premium est disponible et modulable, pouvant accueillir jusqu'à 36 passagers. Son réseau compte dix-sept aéroports dans quinze villes d'Europe centrale et de l'Ouest (deux aéroports étant desservis à Paris et à Londres). Elle prévoit de réaliser plus de 8 540 vols sur la saison, offrant plus d'1,4 million de sièges. Des accords de partage de codes ont par ailleurs été conclus depuis le début de l'année avec les groupes Air France-KLM et Lufthansa pour assurer l'accès des passagers à des vols long-courrier.



Reprenant une partie des employés, de la flotte...