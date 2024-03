Air France renouvelle les cabines de ses Embraer avec ExpliSeat

Les Embraer d'Air France vont prendre un coup de jeune. La compagnie française a en effet annoncé qu'elle allait refaire les cabines de tous les E190 de sa filiale HOP!. Le chantier de rénovation englobe l'intégralité de la cabine, des sièges aux panneaux, en passant par la moquette. Si aucun détail n'a filtré sur les futurs aménagements, Air France a toutefois dévoilé qu'elle avait confié le développement et la production des fauteuils à la société française ExpliSeat.



Le nouveau siège se base sur le TiSeat, doté d'une structure ultra légère en titane et en fibres composites, mais en sera une évolution, dont Air France sera la cliente de lancement. ExpliSeat promet « une réduction inégalée du poids du siège, une amélioration significative de sa robustesse et de sa durabilité avec des caractéristiques de confort et de conception avancées ». Il sera présenté pour la première fois à Hambourg fin mai, à l'occasion du salon Aircraft Interiors.



La production des fauteuils sera réalisée dans les installations d'ExpliSeat à Angers. Elle doit débuter à la fin de l'été. Le chantier de réaménagement sera quant à lui pris en charge par les équipes du centre de maintenance de HOP! à Clermont-Ferrand. Air France vise une remise en service en automne du premier appareil réaménagé.



Actuellement, HOP! compte dix-neuf Embraer 190 dans sa flotte. La filiale régionale d'Air France compte également treize A170 et six CRJ1000.