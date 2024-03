Japan Airlines va acquérir 42 appareils et introduire l'Airbus A321neo à sa flotte

Japan Airlines lance une nouvelle phase du renouvellement de sa flotte. La compagnie aérienne a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'introduction de 42 appareils à sa flotte, répartis entre des Airbus et des Boeing. Elle se décompose entre 21 A350-900, onze A321neo et dix 787-9.



En ce qui concerne les A350-900, Japan Airlines a décidé d'en déployer vingt sur son réseau international, contrairement aux appareils actuellement en service qui officient sur le réseau domestique - les A350-1000 sont quant à eux utilisés sur le réseau long-courrier. Par ailleurs, la flotte de 787-9 va s'étoffer de dix appareils. Les appareils seront introduits progressivement sur six ans à partir de l'année fiscale 2027.



Ainsi, la compagnie japonaise va pouvoir augmenter ses capacités sur plusieurs marchés clefs, notamment en Amérique du Nord, en Asie et en Inde, où la croissance s'annonce particulièrement forte dans les années à venir. Elle vise une multiplication de ses capacités de 40 % d'ici 2030 (opérations traditionnelles et low-cost confondues).



Par ailleurs, alors qu'elle a déjà planifié l'introduction de 737 MAX pour remplacer ses 737-800 à partir de 2026, elle s'attaque désormais à sa flotte de 767 (qui compte 27 appareils aujourd'hui). Celle-ci sera partiellement remplacée par des A321neo - une première pour Japan Airlines. Elle les mettra en service à partir de 2028, notamment à partir de Tokyo Haneda.



Enfin, la compagnie précise que le dernier A350-900 sera aménagé en configuration domestique et permettra de remplacer l'appareil détruit au tout début du mois de janvier lors d'un accident survenu à l'atterrissage à Tokyo Haneda.