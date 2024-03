Qatar Airways veut introduire une première classe et pourrait commander une centaine de gros-porteurs

Badr Mohammed Al Meer s'était montré plutôt discret depuis sa prise de fonction en novembre dernier. Mais le successeur d'Akbar Al-Baker à la tête de Qatar Airways a accordé une interview à la chaîne américaine CNBC, dans laquelle il dévoile sa vision de l'avenir de la compagnie aérienne. Celle-ci comprend la préparation d'une « importante » commande d'avions gros-porteurs et une petite révolution dans le produit de Qatar Airways, avec l'introduction d'une première classe sur certaines routes.



Cela faisait des années que Qatar Airways affirmait ne pas avoir besoin de développer un produit de première classe, estimant que la qualité et le luxe déployés dans sa classe affaires portait la QSuite bien au-dessus des standards des autres compagnies et en faisait un produit similaire à une première classe. Cette vision semble donc avoir vécu. « Sur certains secteurs, nous constatons une forte demande pour la première classe, et nous avons donc décidé d'introduire une nouvelle cabine de première classe unique à Qatar Airways », a déclaré le PDG de la compagnie, en expliquant avoir voulu combiner l'expérience d'un vol commercial avec celle d'un vol en jet privé pour créer une expérience nouvelle. Il précise que le travail de développement est très avancé : « nous sommes prêts à 70-80 %. Nous finalisons le choix des couleurs et certains détails mais nous espérons pouvoir l'annoncer très bientôt. »



Dans le même temps, une refonte de la QSuite est en cours. Le résultat devrait être révélé au cours de la prochaine édition du salon de Farnborough (qui a lieu en juillet prochain).



Une importante commande de gros-porteurs en préparation



Badr Mohammed Al Meer a également annoncé avoir lancé des appels d'offres auprès d'Airbus et de Boeing en vue d'une « importante » commande de gros-porteurs, entre 100 et 150 selon les informations de l'agence Bloomberg. Une décision rapide est toutefois à exclure : « avec une commande de cette importance, nous devons prendre notre temps ». Il affirme toutefois avoir une confiance totale en la qualité des appareils produits par Airbus et Boeing et en la capacité des deux avionneurs à surmonter leurs difficultés.



Les appareils auront vocation à renouveler la flotte et à en augmenter les capacités, notamment pour développer davantage les liaisons vers la Chine, l'Inde, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. D'ici là, Qatar Airways recevra ses premiers Boeing 777X, attendus à partir de la fin de l'année 2025.



La compagnie compte 74 appareils en commande, ainsi que 25 737 MAX et treize 787-9 chez Boeing, et 50 A321neo (dont des LR) et 24 A350-1000 chez Airbus. Alors que la demande des passagers reste très importante et que la chaîne d'approvisionnement continue de ralentir les montées en cadences de production, Badr Mohammed Al Meer a également mis un terme au projet de son prédécesseur de retirer rapidement la flotte d'A380 du service.