L'aéroport Roland Garros de La Réunion inaugure son nouveau terminal bioclimatique

Cette extension de plus de 13 000 m² de l'infrastructure réunionnaise - qui s'accompagne de la restructuration de près de 4 000 m² d'installations existantes - a été décidée pour faire face à l'augmentation prévue du trafic à La Réunion. L'aéroport Roland Garros estime qu'il pourrait accueillir trois millions de passagers d'ici 2030. Il a profité de l'occasion pour travailler sur un bâtiment correspondant aux objectifs de transition énergétique de l'aviation et des territoires.





Les premiers essais ont eu lieu. Image © Aéroport La Réunion Roland Garros

La nouvelle aérogare Ouest a ainsi été conçue de façon à limiter au maximum le recours à la climatisation tout en garantissant une atmosphère agréable à l'intérieur. Elle valorise le vent disponible sur le site (à fort potentiel éolien) et permet une ventilation naturelle grâce à un canyon traversant et un système de vantelles motorisées régulées par une station météo, une architecture validée en soufflerie. Des îlots de fraîcheurs ont également été développés grâce à des espaces végétalisés, privilégiant la végétation endémique. Ainsi, il est parvenu à limiter les surfaces climatisées à 7 % de la surface du bâtiment, pour un gain énergétique de 60 % par rapport aux installations actuelles. De même, les matériaux naturels ont été privilégiés, notamment le bois.



La construction de la nouvelle aérogare a représenté un investissement de 65 millions d'euros, financé par l'État, la Région Réunion et l'Union européenne dans le cadre du programme FEDER-FSE+ Réunion. Une quinzaine de millions d'euros a été affectée à la mise en place d'un nouveau système de tri bagages (départs et arrivées) EDS 3, conforme à la dernière règlementation européenne - qui préconise l'utilisation d'un système de détection d'explosifs de standard 3 utilisant la technologie TC (similaire à celle des scanners médicaux) dès le contrôle primaire des bagages en soute. Le chantier a duré trois ans (2021 - 2024) et a fait appel à 91 % à des sociétés locales.



Le terminal départ devrait par ailleurs être reconfiguré à l'horizon 2025 pour fluidifier le parcours passager.





