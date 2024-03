Finnair fête son centenaire en forme et prépare le renouvellement de sa flotte moyen-courrier

C'est en mars 1924 qu'un Junkers F-13 d'Aero Oy a décollé du port de Stockholm pour Tallinn avec une cargaison de courrier, marquant le lancement des opérations de la compagnie aérienne qui deviendra par la suite connue sous le nom de Finnair. Dès le début, Aero Oy a également transporté des passagers (300 sur l'année 1924). Aujourd'hui, Finnair est une compagnie de près de 80 appareils, qui transporte 11 millions de passagers annuels et qui ressort en forme d'une double crise qui a fait s'effondrer son modèle économique historique et l'a contrainte à totalement repenser ses opérations.



Parmi les dates marquantes de l'histoire de la compagnie figurent l'inauguration de l'aéroport d'Helsinki en 1952, sans lequel elle ne serait rien, et l'adoption du nom « Finnair » en 1953. C'est la même année que la première liaison vers Paris a été lancée (avec deux escales, à Copenhague et Düsseldorf). Les...