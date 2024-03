Corsair réceptionne un nouvel Airbus A330neo

Un sixième A330neo vient d'intégrer la flotte de Corsair. La compagnie française a en effet reçu le 13 mars le premier des quatre nouveaux Airbus A300-900 pour lesquels elle s'est engagée au travers d'un contrat de location conclu avec AerCap. Il entrera en service le 19 mars sur les Antilles.



La compagnie lance ainsi la « seconde et dernière phase » du renouvellement de sa flotte, qui verra le retrait progressif des quatre A330-300 qui sont actuellement en opération aux côtés des A330neo. Deux de ces appareils avaient été livrés neufs à la compagnie en 2012 et 2013, tandis que les deux autres ont intégré la flotte de Corsair en 2020 - parallèlement au retrait des Boeing 747 -, après être entrés en service en 2010 auprès d'Aeroflot.



En mai 2022, à la réception du cinquième A330-900 à Toulouse, Pascal de Izaguirre, le PDG de Corsair, avait révélé avoir engagé des discussions en vue de cette seconde phase de renouvellement, qui doit également permettre une homogénéisation de la flotte. La configuration cabine restera donc similaire à celle des premiers A330neo, qui abritent une configuration triclasse avec vingt fauteuils de classe affaires (Opal de Safran Seats), vingt et un de Premium Economy (Z535 de Safran Seats) et 300 de classe économique (Z400, toujours de Safran Seats) - dont trente-quatre en Eco+, avec un espace accru.



La livraison des trois autres A330-900 acquis auprès d'AerCap est attendue dans le courant de l'année également. Le second sera mis en service sur la Côte d'Ivoire à partir du mois d'avril. « D'ici la fin de l'année toutes les routes de Corsair seront opérées en A330neo. Notre flotte sera parmi les plus jeunes du monde, ce qui permettra de réduire notre impact sur l'environnement tout en améliorant l'expérience de nos clients », résume Pascal de Izaguirre.