Southwest Airlines révise ses projets au vu des retards de livraison de Boeing

Southwest Airlines a à son tour mis à jour ses prévisions concernant l'évolution de ses activités, en fonction des capacités de livraison de Boeing. Le plafonnement temporaire des cadences de production sur le programme 737 MAX et le nouveau glissement dans le calendrier de certification du 737-7 va en effet réduire d'environ 33 appareils le nombre de livraisons attendues cette année par la low-cost américaine.



Southwest Airlines indique en effet qu'elle avait compté sur la livraison de 79 Boeing 737 MAX en 2024, dont 58 737-8. Elle ne devrait plus recevoir que 46 737-8 et aucun des 737-7, dont elle doit être l'opératrice de lancement. Pour rappel, au vu des problèmes de qualité constatés sur le programme 737 MAX, Boeing a renoncé à demander une dérogation lui permettant de certifier le 737-7 avec un système antigivrage imparfait qui devait être corrigé par la suite, ce qui aura pour effet de retarder d'au moins un an la certification de l'appareil.



Malgré la taille de la flotte de Southwest, ces réductions dans les livraisons devraient entraîner une baisse des capacités d'un point sur l'année, par rapport à l'année dernière, principalement ressentie sur le second semestre. Ce faisant, les recrutements vont également être gelés pour plusieurs catégories de personnel, notamment les personnels navigants. Les effectifs devraient donc baisser légèrement par rapport à 2023, alors qu'il était initialement prévu qu'ils restent stables. Southwest indique que cela fait partie d'un plan d'efforts sur ses coûts, qui doit compenser cette baisse des capacités mais aussi l'inflation.



La compagnie reste toutefois confiante. Si le premier trimestre sera déficitaire, elle compte publier un bilan positif au deuxième trimestre et constate un taux de réservation plus élevé que l'année dernière pour la période.