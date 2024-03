Ethiopian Airlines envisage l'acquisition de 20 Boeing 777-9

Ethiopian prépare l'expansion de sa flotte long-courrier. La compagnie africaine a signé un protocole d'accord avec Boeing, portant sur l'acquisition de huit 777-9 et la sécurisation d'options sur douze appareils supplémentaires. Elle devient la première cliente de l'appareil en Afrique.



La future intégration des 777-9 fait partie du plan de croissance et de renouvellement de la flotte long-courrier de la compagnie. Celle-ci est en effet désireuse d'augmenter ses capacités et son rayon d'action pour desservir les marchés les plus demandés d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord (le 777-9 est capable d'atteindre Seattle depuis Addis Abeba). L'un des objectifs du plan Vision 2035 est en effet d'atteindre une flotte de plus de 270 appareils modernes et de desservir plus de 210 destinations à cet horizon.



Ce protocole d'accord vient s'ajouter à une précédente commande pour onze 787 et vingt 737 MAX.



Ethiopian Airlines exploite déjà une flotte composée pour plus de moitié d'appareils de Boeing. Elle compte en effet 29 Dreamliner, vingt 777, 27 737NG, quinze 737 MAX et trois 767.



S'appuyant sur une relation de plus de 75 ans, Boeing et Ethiopian étudient par ailleurs la possibilité de développer davantage l'industrie aéronautique en Ethiopie, par exemple en renforçant les capacités de maintenance et de formation de la compagnie, ou en organisant des expositions liées à l'aérospatiale au musée des sciences éthiopien.