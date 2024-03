Le transport aérien des pays du Golfe remet plein gaz

La reprise est très forte et il ne faudra désormais plus se référer à la période d'avant la pandémie. Alors que se tiennent à Dubaï les salons MRO Middle East et Aircraft Interiors Middle East (AIME), la région du Moyen-Orient tire désormais la croissance, avec de très importantes opportunités dans le domaine des services et des équipements cabine. Mais pouvait-il en être autrement ?



Comme l'a d'ailleurs récemment rappelé Paul Griffiths, le PDG du gestionnaire Dubai Airports, Dubaï, mais aussi plus généralement tous les principaux aéroports des pays du GCC, se trouvent à moins de 4 heures de vol d'un tiers de la population mondiale, et à moins de huit heures de vol des deux tiers des quelque 8 milliards d'habitants sur Terre. Et des signaux forts sont bien en train de confirmer la tendance depuis quelques mois.



L'aéroport international de Dubaï (DXB), hub d'Emirates et de sa...