American Airlines commande 260 appareils à Airbus, Boeing et Embraer

American Airlines prépare sa flotte pour la prochaine décennie. La « major » américaine a annoncé le 4 mars qu'elle avait passé d'imposantes commandes auprès d'Airbus, Boeing et Embraer pour acquérir 260 nouveaux appareils, répartis entre 85 A321neo, 85 737 MAX 10 et 90 E175, et assuré des options et droits d'achat sur 193 appareils supplémentaires. Les livraisons débuteront dès l'année prochaine (pour les Embraer) mais l'essentiel des livraisons est prévu pour la période après 2029.



La commande la plus notable est celle conclue avec Boeing. Elle porte sur la commande ferme de 85 737-10 et s'accompagne de la conversion d'une trentaine de 737-8 en commande en 737-10, ainsi que de la sécurisation d'options pour 75 appareils. C'est la première fois qu'American Airlines s'engage pour la plus longue version du 737 MAX et la compagnie souligne ainsi clairement la confiance qu'elle porte au constructeur.



