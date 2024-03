JetBlue et Spirit Airlines renoncent à leur fusion

JetBlue et Spirit Airlines, c'est fini. Le 4 mars, les deux compagnies sont redevenues des concurrentes : elles ont annoncé qu'elles avaient mis un terme à leur accord de fusion, conclu en juillet 2022. Bien qu'elles s'affirment toutes deux convaincues que leur rapprochement se serait fait au bénéfice du transport aérien américain, « nous avons conclu que les obstacles réglementaires actuels ne nous permettront pas de conclure cette transaction dans les délais prévus par l'accord de fusion », a déclaré Ted Christie, le PDG de Spirit - à savoir avant le 24 juillet 2024.



En juillet 2022, JetBlue était en effet parvenue à rafler Spirit Airlines à Frontier (qui aspirait également à fusionner avec la compagnie ultra low-cost) et à présenter le projet de construire la cinquième plus importante compagnie américaine, face aux Big Four. Avec un potentiel de 77 millions de passagers annuels, de près de 12 milliards...