United Airlines doit renoncer à la livraison d'une centaine d'avions en 2024

Les difficultés du programme 737 de Boeing ont obligé United Airlines à revoir ses plans. En effet, la compagnie américaine va devoir traverser 2024 en renonçant à la livraison d'une centaine d'appareils, ce qui va entraîner des ajustements comme le report du retrait en service de certains appareils actuellement actifs.



Selon la dernière mise à jour du calendrier de livraisons de United, 103 appareils vont manquer à l'appel cette année par rapport à ses prévisions initiales (telles qu'elles ont été formalisées dans les contrats avec les avionneurs) : un 787, un A321neo et 101 737 MAX. Plus en détail, elle recevra 37 737 MAX 8 au lieu de 43, dix-neuf MAX 9 au lieu de 34 et aucun MAX 10 au lieu de 80. La livraison de six 737-8 et de quinze 737-9 a ainsi glissé en 2025. « Nous pourrions ne pas réussir à mettre en oeuvre les...