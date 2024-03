« Le modèle ne peut plus tenir », Justine Coutard, directrice de Paris-Orly

Le groupe ADP vient de présenter son plan pour 2035 pour l'aéroport de Paris Orly et d'ouvrir une consultation auprès des riverains de la plateforme pour recueillir leurs réactions et leurs idées quant aux évolutions prévues.



Justine Coutard explique comment l'aéroport d'Orly veut devenir un modèle d'aéroport écologique, en réduisant la dépendance de ses passagers et de ses salariés à la voiture et en développant les transports collectifs, ainsi qu'en déployant l'électricité au sol pour éviter l'utilisation d'équipements thermiques. Un autre volet d'amélioration pour la plateforme touche l'expérience passager et consiste à augmenter le nombre de postes au contact par la création d'une nouvelle salle d'embarquement.



Alors que le groupe ADP constate et prévoit une modération du trafic à l'avenir, avec une baisse des mouvements combinée à une augmentation du taux d'emport et une recomposition des réseaux, il envisage également un allongement du couvre-feu dans deux des trois scénarios présentés au gouvernement dans le cadre de la dernière étude d'impact selon l'approche équilibrée.



Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Justine Coutard, directrice de l'aéroport de Paris-Orly.Le groupe ADP vient de présenter son plan pour 2035 pour l'aéroport de Paris Orly et d'ouvrir une consultation auprès des riverains de la plateforme pour recueillir leurs réactions et leurs idées quant aux évolutions prévues.Justine Coutard explique comment l'aéroport d'Orly veut devenir un modèle d'aéroport écologique, en réduisant la dépendance de ses passagers et de ses salariés à la voiture et en développant les transports collectifs, ainsi qu'en déployant l'électricité au sol pour éviter l'utilisation d'équipements thermiques. Un autre volet d'amélioration pour la plateforme touche l'expérience passager et consiste à augmenter le nombre de postes au contact par la création d'une nouvelle salle d'embarquement.Alors que le groupe ADP constate et prévoit une modération du trafic à l'avenir, avec une baisse des mouvements combinée à une augmentation du taux d'emport et une recomposition des réseaux, il envisage également un allongement du couvre-feu dans deux des trois scénarios présentés au gouvernement dans le cadre de la dernière étude d'impact selon l'approche équilibrée.