Ryanair en manque de Boeing 737 MAX

Dix-sept Boeing 737 MAX manqueront à l'appel cet été dans la flotte de Ryanair. La low-cost irlandaise a annoncé le 1er mars que Boeing ne serait en mesure de ne lui livrer que 40 appareils d'ici le mois de juin, au lieu des 57 initialement prévus pour soutenir le pic de la saison estivale. Une partie des appareils manquants pourraient lui être livrés en août et septembre mais le calendrier est trop incertain pour que Ryanair puisse mettre leurs capacités en vente aujourd'hui.



Ryanair indique que son programme de vols avait été élaboré en anticipant la livraison d'un minimum de cinquante 737-8200. Des ajustements devront donc être opérés en juillet, août et septembre sur une dizaine de lignes, qui verront leurs fréquences réduites. Les services ont été modifiés dans les aéroports « les plus onéreux », indique la compagnie.



Elle précise également que ces retards lui feront manquer l'objectif annuel qu'elle s'était fixé pour l'année fiscale 2025 en termes de nombre de passagers transportés. Ils devraient ainsi être un petit peu moins de 200 millions, au lieu des 205 millions visés.



Les glissements de calendrier de livraison sont liés aux multiples problèmes de qualité détectés chez Boeing, qui ont notamment conduit la FAA (l'autorité de l'aviation américaine) à interdire toute nouvelle augmentation des cadences de production sur le programme 737 MAX jusqu'à nouvel ordre et à renforcer sa vigilance sur les méthodes de fabrication et le contrôle produit.



S'il a exprimé sa déception pour les retards, Michael O'Leary, le PDG du groupe Ryanair, a réaffirmé sa confiance totale en l'avionneur. « Boeing continue de bénéficier du soutien inconditionnel de Ryanair pour surmonter ces difficultés temporaires, et nous sommes convaincus que leur équipe de direction, dirigée par Dave Calhoun (CEO) et Brian West (CFO), résoudra ces retards de production et ces problèmes de contrôle de la qualité à Wichita et à Seattle », a-t-il déclaré.



Ryanair exploite actuellement 89 Boeing 737-8200.