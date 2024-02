Qantas dévoile les cabines de ses Airbus A220

Les A220 sont aménagés en configuration biclasse de 137 places, réparties entre dix places de classe affaires et 127 de classe économique.



Les fauteuils de classe affaires sont disposés en rangées de 2-2. Ils offrent un pitch de 37 pouces aux passagers et une inclinaison de 5 pouces. Dotés chacun d'un chargeur sans fil, ils disposent également de ports USB de chargement. Ils seront par ailleurs équipés d'un appuie-tête ajustable en six positions, d'un repose-jambes et d'un repose-pied. Une tablette extensible et une tablette d'accoudoir avec porte-tablette intégré complètent ces équipements.





La classe économique offre quant à elle un pitch de 30 pouces entre ses rangées de cinq sièges avec la disposition standard en 2-3 de l'A220. Qantas souligne que les fauteuils seront larges de 18 pouces, soit plus larges que sur les Boeing 717 actuels. Revêtus de tissu personnalisé avec passepoil et de coussins supplémentaires, ils seront eux aussi dotés d'un appuie-tête en cuir réglable en six positions, de ports USB de chargement, d'une tablette ajustable et d'un porte-tablette avec revêtement antiglisse.





Tous les passagers pourront par ailleurs rester connectés grâce à un système de Wifi gratuit.



Qantas rappelle qu'elle a commandé 29 A220-300 pour QantasLink, destinés à remplacer la flotte de 717 - avec un gain de 50 % sur le bruit et de 25 % sur la consommation de carburant. Les Airbus disposent en outre d'un rayon d'action doublés par rapport aux Boeing qu'ils remplacent, ce qui rend la flotte capable de relier entre elles n'importe quelles villes en Australie et d'envisager de nouvelles options de dessertes, notamment des liaisons en dehors de l'île. Deux appareils ont déjà été livrés.



