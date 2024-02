Airbus place 5 A350F et 3 A330neo de plus chez Starlux Airlines

Cette commande marque ainsi l'arrivée des premiers avions tout cargo pour le transporteur.



Airbus a précisé que les nouveaux A330neo sont livrables en 2025 et 2026. Les A350F devraient suivre les années suivantes.



Starlux entend ainsi se lancer plus massivement sur le marché du fret, même si le PDG du transporteur, Glenn Chai a rappelé que « Starlux Airlines n'a cessé de nourrir le marché du fret depuis sa création, en capitalisant sur les avantages stratégiques offerts par la situation géographique de Taïwan ».



Les A350F seront ainsi exploités par Starlux Cargo et seront déployés sur certaines des lignes de fret les plus fréquentées au monde, et en particulier face aux deux autres transporteurs taïwanais.



Starlux, qui avait commencé ses opérations en janvier 2020, aligne aujourd'hui une flotte tout Airbus composée de 4 A350-900, de 4 A330-900 et de 13 A321neo. Avant l'annonce du salon de Singapour, la compagnie aérienne attendait également 8 A350-1000 et 4 A350-900.





