Thai Airways va aussi s'engager sur le 777X de Boeing

C'est une conséquence éminemment logique du véritable divorce entamée depuis la fin de l'année dernière entre la compagnie aérienne porte-drapeau thaïlandaise et le motoriste Rolls-Royce.



Après avoir commandé 45 Boeing 787-9 équipés de moteurs GEnx en décembre (avec en plus la confirmation des 35 appareils en option révélés à l'occasion du salon aéronautique de Singapour), Thai Airways s'intéresse maintenant au Boeing 777X pour remplacer ses avions les plus capacitaires.



Il faut dire qu'en excluant d'office la famille A350 pour poursuivre le renouvellement de sa flotte de gros-porteurs, et en particulier l'A350-1000, la compagnie aérienne ne dispose pas vraiment de beaucoup de choix pour remplacer ses 777-300ER, désormais vaisseau amiral de sa flotte pour ses lignes intercontinentales à fort trafic (Londres, Paris, Francfort, Japon...) suite au retrait de ses 6 A380 et de ses derniers 747-400 fin mars 2020.



Les derniers quadriréacteurs thaïlandais avaient été...