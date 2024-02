Une nouvelle commande géante de monocouloirs se profile en Asie

C'est une commande qui semble logiquement acquise à Airbus, mais ce type de contrat peut évidemment réserver des surprises. Cebu Pacific (CEB), la compagnie low-cost philippine va bientôt trancher entre Airbus et Boeing pour acquérir entre 100 et 150 nouveaux monocouloirs, des appareils qui lui permettront de satisfaire ses besoins jusqu'à la première moitié de la prochaine décennie.



L'annonce est attendue au cours de ce semestre et représentera la plus importante commande d'avions commerciaux jamais passée par une compagnie aérienne de ce pays d'Asie du Sud-Est. Cebu Pacific envisage en effet de doubler ses capacités d'ici 2035, voire de les quadrupler d'ici la fin de la décennie suivante pour répondre à la forte demande du transport aérien dans la région.



Le transporteur philippin opère aujourd'hui avec une flotte de 80 avions commerciaux exclusivement composée d'appareils produits par Airbus ou par ATR. Sa flotte d'avions monocouloirs moyen-courriers consiste en 19 A320, 17 A320neo, 6 A320 et 11 A321neo. Cebu Pacific attend aussi 6 A320neo et une vingtaine d'A321neo supplémentaires (dont 10 A321XLR), sans oublier les 9 A330-900 qui doivent enrichir sa flotte de gros-porteurs.



Rien que l'année dernière, CEB a réceptionné 19 appareils pour assurer sa croissance (elle en attendait 21), une tendance qui demeurera cette année avec 17 livraisons prévues. Sa flotte de monocouloirs doit être constituée intégralement d'appareils de la famille A320neo d'ici 2028.



Cebu Pacific est aujourd'hui le principal opérateur des Philippines en nombre de passagers transportés. La compagnie relie plus d'une soixantaine de destinations aux Philippines et dans 14 pays.