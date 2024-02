Les V-22 Osprey toujours cloués au sol

Les célèbres appareils de transport à rotors basculants ne volent plus depuis le 6 décembre, sur décision conjointe de ses trois opérateurs dans l'armée américaine (US Air Force, US Navy et Corps des Marines) suite au dernier accident du 29 novembre près de l'île de Yakushima, au large du Japon, qui avait fait huit morts. Le Japon a évidemment fait de même avec ses 14 appareils.



Les différentes versions du V-22 Osprey ont été impliquées dans dix accidents majeurs depuis la mise en service des premiers exemplaires en 2007, dont quatre accidents ayant entraîné des victimes en seulement deux ans. Le programme a déjà connu des immobilisations temporaires, parfois même très longues comme celle de 18 mois consécutifs aux deux accidents de l'an 2000 lors du développement du programme.



Le Pentagone aurait finalement identifié la panne mécanique qui a touché le CV-22B de l'US Air Force fin...