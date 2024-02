« Nous avons été agréablement surpris de la reprise », Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur

Franck Goldnadel donne un premier aperçu du bilan de l'aéroport de Nice - Côte d'Azur. Ayant quasiment retrouvé son trafic de 2019, l'aéroport a toutefois été le témoin d'une modification du profil de ce trafic.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Franck Goldnadel, président du directoire du groupe Aéroports de la Côte d'Azur.Franck Goldnadel donne un premier aperçu du bilan de l'aéroport de Nice - Côte d'Azur. Ayant quasiment retrouvé son trafic de 2019, l'aéroport a toutefois été le témoin d'une modification du profil de ce trafic.Une chose n'a pas changé en revanche : la plateforme est l'une des plus importantes de France pour l'aviation d'affaires. Là encore, l'activité a été fortement transformée durant la crise et revient désormais à une situation plus normale.Enfin, les aéroports de la Côte d'Azur sont pleinement engagés dans la décarbonation de leur activité, en lien avec les enjeux du territoire qu'ils desservent. Pour celui de Nice, étant situé en ville, le volet de lutte contre les nuisances sonores revêt ainsi une importance particulière.