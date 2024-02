Vueling utilise la solution Skywise Predictive Maintenance sur près de la moitié de sa flotte

Vueling (groupe IAG) annonce avoir intégré la solution Skywise Predictive Maintenance proposée par Airbus sur 53 appareils, soit près de la moitié de sa flotte de monocouloirs de la famille A320 (124 appareils).



La compagnie low-cost espagnole avait opté pour cette solution de maintenance prédictive lors de la dernière édition du salon du Bourget en juin 2023, figurant alors comme l'opérateur de lancement de la suite d'outils proposés par la Digital Alliance formée par Airbus, Delta TechOps et General Electric.



Elle est aujourd'hui la compagnie aérienne possédant le plus d'avions équipés de cette technologie qui permet d'anticiper les travaux de maintenance non programmée en optimisant les opérations grâce à l'utilisation de modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle.



La Digital Alliance avait été créée par Airbus et la division MRO de Delta Air Lines en 2019, puis s'était élargie à GE Digital deux ans plus tard, afin de mettre en commun les connaissances et savoir-faire des différents partenaires pour développer de meilleurs algorithmes de maintenance prédictive en s'appuyant sur la plateforme Skywise de l'avionneur.



Désormais, cette solution couvre une large gamme d'équipements et de moteurs produits par différents fabricants et constitue un système de maintenance prédictif testé avec plus de 200 algorithmes qui couvrent différents systèmes de l'avion.



Pour rappel, les solutions de maintenance prédictives développées par la Digital Alliance ont vocation à couvrir l'intégralité des systèmes avion (nose-to-tail) et à être « cross-fleet », c'est-à-dire qu'ils concerneront aussi les types d'appareils qui ne font pas partie du catalogue de l'avionneur européen.