« On peut inverser le déclin du pavillon français », Pascal de Izaguirre, président de la FNAM

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Pascal de Izaguirre, président de la FNAM (Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers) et de Corsair.A l'occasion de ses voeux à la presse, la FNAM a présenté sa feuille de route pour 2024. Elle s'articule autour de deux grands thèmes : la décarbonation et la compétitivité.Sur le premier sujet, le syndicat appelle les pouvoirs publics français et européens à agir pour créer une filière locale de production de carburants durables d'aviation et à en faire baisser le coût. En ce qui concerne la compétitivité, elle continue de militer pour cadre réglementaire et fiscal stable et juste. Malgré le rebattement des cartes dû à la crise, le pavillon français confirme sa lente érosion et continue de perdre un point de parts de marché chaque année.Pascal de Izaguirre évoque par ailleurs plusieurs autres sujets qui occupent la FNAM en ce début d'année : l'importance du système 4Flight, actuellement en test dans le centre en-route d'Athis-Mons, l'impact des Jeux Olympiques sur l'activité et les difficultés de recrutement dans la filière.Enfin, en tant que président de Corsair, il donne quelques nouvelles de sa compagnie.