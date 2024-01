Vers un nouveau détricotage du fret aérien français ?

Décidément, le monde du fret aérien français a encore du plomb dans les ailes. Ces dernières années avaient pourtant été marquées par de nouvelles et réelles ambitions sur les liaisons intercontinentales, avec la naissance du transporteur CMA CGM Air Cargo en 2021 et la mise en place d'un partenariat stratégique avec Air France-KLM dans le domaine du fret aérien l'année dernière.



Mais le divorce est finalement prononcé pour le 31 mars, même si les deux partenaires continueront encore officiellement à coopérer sur le plan commercial.



La raison de l'arrêt brutal de ce partenariat est officiellement lié « à environnement réglementaire contraint sur certains marchés importants ». Il s'agit, en plus clair, d'un refus du Département des Transports des États-Unis (DoT) concernant l'intégration de CMA CGM Air Cargo au sein de la JV créée par Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic sur le marché transatlantique....