« Marc Rochet a laissé un très bel héritage », Christine Ourmières-Widener, PDG d'Air Caraïbes et de French bee

Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Christine Ourmières-Widener, PDG d'Air Caraïbes et de French bee.Après être revenue brièvement sur son parcours, Christine Ourmières-Widener se félicite d'avoir rejoint le pôle aérien du groupe Dubreuil et d'avoir pris la tête d'Air Caraïbes et French bee, succédant à Marc Rochet. Vantant leur solidité, elle expose ce qui lui a plu dans ces activités.Elle évoque également plusieurs sujets liés aux opérations à Orly et à la décarbonation, appelant les autres acteurs de la chaîne de valeur du transport aérien à aider les compagnies aériennes à agir et à préparer l'avenir au-delà des carburants durables d'aviation.