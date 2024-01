« Nous recherchons des profils spécialisés pour répondre aux besoins croissants de nos clients », Loïck Saul, directeur des Opérations chez APPI

En ce début d'année, le secteur aéronautique reste confronté à une pénurie persistante de main-d'oeuvre. Alors que l'industrie fonctionne à plein régime, cette pénurie menace de mettre à mal cette dynamique. Dans ce contexte d'urgence, AERO PRODUCTION PISTE INTERIM (APPI) s'efforce de trouver des solutions pour relever ce défi majeur. Loïck Saul, directeur des Opérations chez APPI, nous offre son éclairage sur ces enjeux cruciaux, déterminants pour l'avenir du secteur aéronautique.



Présentez-nous AERO PRODUCTION PISTE INTERIM (APPI).



APPI est une société leader, non seulement en France, mais aussi à l'international, dans les prestations de recrutement en CDI, CDD et intérim dans le secteur aéronautique. Notre mission est de fournir une expertise globale dans une gamme étendue de métiers aéronautiques, incluant la construction, l'équipement, la fabrication, la maintenance, l'ingénierie, ainsi que dans les bureaux d'études et méthodes.



Depuis 2008, nous structurons notre approche par secteur géographique. Notre objectif est de sélectionner les meilleurs profils pour les entreprises, garantissant ainsi à nos clients et aux talents, une connaissance précise du tissu local et des spécificités métiers.



Chaque mois, nous proposons plusieurs centaines d'opportunités aux candidats, afin de répondre aux besoins diversifiés du secteur. Notre hyperspécialisation et la proximité de nos équipes avec nos talents sont nos principaux atouts.



Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, aujourd'hui, dans le recrutement de profils qualifiés ?



L'industrie aéronautique connaît actuellement une phase de recrutement intense. Chaque année, environ 10 000 postes sont pourvus en France dans ce secteur. Cette forte demande de main-d'oeuvre, associée à une augmentation des volumes de production d'appareils, entraîne une hausse régulière des salaires, estimée à 2,37 % en moyenne.



Les difficultés que nous rencontrons résident dans le fait que les profils qualifiés sont très sollicités. La demande est plus forte que l'offre, ce qui crée un déséquilibre sur le marché de l'emploi aéronautique. Les candidats disposent désormais d'un éventail de choix plus large, ce qui oblige des acteurs du recrutement à proposer des projets parfaitement alignés avec les aspirations individuelles de chacun. Cet ajustement entre l'offre et la demande représente l'un des défis majeurs pour les équipes d'APPI.



Quels profils recherchez-vous aujourd'hui ?



Nous recherchons des profils spécialisés pour répondre aux besoins croissants de nos clients en France, en Europe et aux USA. Nous recherchons principalement des ajusteurs et ajusteuses, spécialisés en structures, cellules et composites. Nous sommes également à la recherche de drapeurs, de contrôleurs qualité, de peintres aéronautiques, de mécaniciens aéronautiques, de préparateurs méthode, et d'inspecteurs qualité, etc. Nous intervenons de la conception des aéronefs jusqu'à leur maintenance en passant par la fabrication.



Tous ces profils reflètent la diversité des métiers et des compétences actuellement recherchés dans l'industrie aéronautique.



Et qu'en sera-t-il dans le futur ?



Les candidats sont pleinement conscients que l'avenir de l'emploi dans le secteur aéronautique dépendra fortement du savoir-faire et du savoir-être des collaborateurs. Ainsi, la formation continue sera un élément essentiel pour assurer le succès et la pérennité de la filière aéronautique.



Elle permettra non seulement de maintenir à jour les compétences des professionnels face aux évolutions technologiques et aux nouvelles exigences du secteur, mais aussi de garantir une transmission parfaite du savoir-faire, essentiel à l'avenir de la filière.



Comment recherchez-vous et sélectionnez-vous les candidats ?



Chez APPI, pour la recherche et la sélection de candidats, nous adoptons une approche inspirée des méthodes des cabinets de chasseurs de têtes, ce qui nous permet de cibler efficacement les profils les plus adaptés. Forts de plus de 15 ans d'expérience, nous disposons d'une base de données riche de plus de 16 000 profils qualifiés dans les différents métiers aéronautiques.



Notre équipe est composée de chargés de sourcing, de recruteurs et de consultants dédiés, tous engagés à trouver le poste idéal pour chaque profil. Nous valorisons le dialogue avec nos candidats et travaillons à construire des relations sur le long terme, assurant ainsi un alignement optimal entre les aspirations des candidats et les besoins des entreprises.



Comment développez-vous la marque employeur APPI pour attirer les meilleurs candidats ?



APPI s'est imposée comme une marque forte et reconnue dans le secteur du recrutement aéronautique, grâce à l'adhésion à des valeurs telles que l'expertise, l'engagement, l'écoute, la réactivité et la bienveillance. Notre axe de communication repose sur la clarté, utilisant à la fois des moyens traditionnels comme les campagnes d'affichage - notamment lors d'événements importants tels que le Salon du Bourget - et une communication ciblée sur le web, en particulier via les réseaux sociaux.



Au coeur de notre démarche, nous accordons une importance primordiale à l'accompagnement quotidien et au bien-être de nos collaborateurs. Nous sommes convaincus que le succès de notre mission réside dans notre capacité à être à l'écoute des besoins et des aspirations des candidats, leur assurant ainsi un parcours professionnel enrichissant et épanouissant au sein de notre organisation.



Quelles initiatives prenez-vous pour développer les compétences de vos collaborateurs ?



Nous accordons une grande importance au développement de leurs compétences métiers. Pour cela, nous proposons un éventail de formations variées, allant des formations réglementaires à la délivrance de certificats professionnels (CQPM) adaptés aux différentes entreprises du secteur. Cette approche permet non seulement de renforcer leurs compétences existantes, mais aussi de les doter de nouvelles qualifications qui répondent aux exigences spécifiques et évolutives de l'industrie aéronautique.



Comment APPI s'engage-t-elle en faveur de la diversité et de l'inclusion au sein de son personnel ?



APPI promeut la diversité et l'inclusion en mettant en oeuvre des pratiques de recrutement équitables, en favorisant un environnement de travail inclusif et en offrant des opportunités de croissance professionnelle égales. Cela implique des initiatives telles que la sensibilisation à la diversité, la formation sur les préjugés inconscients. APPI veille à une représentation diversifiée dans les processus de recrutement et de promotion, démontrant ainsi son engagement envers un personnel diversifié et inclusif.



Quel rôle jouent les nouvelles technologies et l'innovation dans le processus de recrutement ?



Les nouvelles technologies et l'innovation jouent un rôle crucial dans le processus de recrutement en optimisant la recherche de talents, en automatisant certaines tâches administratives et en améliorant l'expérience des candidats tout au long du processus de recrutement. Tout cela grâce à l'utilisation de logiciels de suivi des candidats et clients, d'entretiens vidéo, de tests à distance et d'outils d'analyse des données permettant une analyse plus éclairée en matière de recrutement. La digitalisation des processus est l'une des clefs du recrutement de demain.