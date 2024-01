« Les aéroclubs ne pouvaient avoir d'avions que si leurs moniteurs étaient passés par Saint-Yan », Patrice Notteghem, co-auteur de l'Evangile selon Saint-Yan

L'évangile selon Saint-Yan, édité à compte d'auteur.



Sur plus de 400 pages et au gré de 455 illustrations et photographies, les frères Notteghem et Patrice Dubois retracent l'histoire et rendent hommage à l'école de pilotage de Saint-Yan, créée en 1948 par leur père Louis Notteghem, et qui a défini la méthode officielle française d'enseignement au pilotage de l'aérocivile puis des pilotes de ligne de l'aviation commerciale.



L'évangile selon Saint-Yan rappelle la création de cette école emblématique et les événements que l'aérodrome a abrité. Un ouvre récompensé par le Grand prix littéraire 2023 de l'Aéro-Club de France.



Pour les fêtes, le Podcast de l'Aviation vous propose quelques idées de lecture aéronautique. Cette semaine, rencontre avec Patrice Notteghem, auteur, avec son frère Jean-Loup Notteghem et son cousin Philippe Dubois, de L'évangile selon Saint-Yan, édité à compte d'auteur.