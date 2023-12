« Les héros n'existent pas, il y a des hommes derrière eux », Benoît Heimermann, auteur du Mystère Lindbergh

Le mystère Lindbergh - Un aviateur dans la tourmente, publié aux éditions Stock.



Au hasard de ses promenades en Bretagne, Benoît Heimermann a commencé à enquêter sur le personnage de Charles Lindbergh. Connu pour avoir réalisé la première traversée de l'Atlantique en avion en reliant Paris à New York en 1927, pilote et ingénieur génial et courageux, il avait également une autre facette à sa personnalité, celle d'un homme influençable, abîmé par une trop grande notoriété, attiré par les idées eugénistes.



C'est tout cela qu'a voulu montrer Benoît Heimermann dans son récit : le basculement, la fragilité, l'homme derrière le héros.





