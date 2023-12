« L'A400M a permis à l'armée de l'air de réaliser un bond opérationnel et capacitaire », général Fabrice Féola, GBAAP

A l'occasion des dix ans de l'entrée en service de l'Airbus A400M au sein de l'armée de l'air et de l'espace, le général Fabrice Feola raconte les progrès que l'appareil a permis de réaliser. Avion tactique avec des capacités stratégiques, doté de capacités sans commune mesure avec les appareils des générations précédentes, il a rapproché les théâtres d'opération et révolutionné les capacités de projection de l'armée française en lui permettant de réaliser des missions plus complexes.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Fabrice Féola, commandant de la brigade aérienne d'assaut et de projection (GBAAP) de l'armée de l'air et de l'espace.A l'occasion des dix ans de l'entrée en service de l'Airbus A400M au sein de l'armée de l'air et de l'espace, le général Fabrice Feola raconte les progrès que l'appareil a permis de réaliser. Avion tactique avec des capacités stratégiques, doté de capacités sans commune mesure avec les appareils des générations précédentes, il a rapproché les théâtres d'opération et révolutionné les capacités de projection de l'armée française en lui permettant de réaliser des missions plus complexes.Alors que le travail se poursuit pour que l'appareil évolue et que toute sa capacité tactique soit livrée, le développement à venir de la flotte A400M nécessite également le recrutement de nouveaux équipages et leur formation.