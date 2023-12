Athos 350 : l'Airbus A350 et la patrouille de France paradent ensemble

A350 et Alphajet se sont donné rendez-vous dans le ciel de Camargue, à l'occasion du vol de convoyage du 22e A350 d'Air France et d'un vol de mise en place de la PAF en vue d'un meeting aérien.



Un film événement capturé par la caméra d'Eric Magnan (Airborne Films) et accompagné par la musique d'Augustin Saldjian, interprétée par un orchestre philharmonique.





Deux grands anniversaires ont été fêtés cette année : les 90 ans d'Air France et les 70 ans de la patrouille de France. Les deux monuments de la culture aéronautique française n'ont pas laissé passer l'occasion de célébrer ensemble leur histoire et se sont unis dans un ballet aérien.A350 et Alphajet se sont donné rendez-vous dans le ciel de Camargue, à l'occasion du vol de convoyage du 22e A350 d'Air France et d'un vol de mise en place de la PAF en vue d'un meeting aérien.Un film événement capturé par la caméra d'Eric Magnan (Airborne Films) et accompagné par la musique d'Augustin Saldjian, interprétée par un orchestre philharmonique.