easyJet confirme sa commande de 157 Airbus de la famille A320neo

La croissance future de la flotte d'easyJet est assurée. La compagnie britannique a confirmé une commande pour 157 Airbus de la famille A320neo, qui était en préparation depuis plusieurs mois et a été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires le 19 décembre.



La commande porte sur 56 A320neo et 101 A321neo. Elle s'accompagne de droits d'achat sur une centaine d'appareils supplémentaires. Elle comprend également un accord pour convertir 35 A320neo d'une commande préexistante en A321neo.



Les appareils permettront à la low-cost de renouveler sa flotte tout en augmentant ses capacités par l'introduction d'appareils pouvant transporter plus de passagers que ceux qu'ils remplacent. Elle prévoit en effet de les augmenter de 5 % par an entre les exercices 2023 et 2028. Cela se réalisera d'ici l'exercice 2026 par l'augmentation de la capacité d'emport moyenne des appareils de 179 passagers aujourd'hui à 187 passagers, combinée à la croissance anticipée de la flotte de 336 aujourd'hui à 370 appareils, selon le scénario d'évolution de base.



Avant cette confirmation, easyJet attendait déjà la livraison de 158 appareils - 90 A320neo et 68 A321neo. Ils seront livrés d'ici l'exercice 2029 - dont seize en 2024, dix-neuf en 2025 et 27 en 2026. Les 157 appareils qui s'ajoutent permettront de sécuriser des créneaux au-delà de cet horizon de 2029, jusqu'à l'exercice 2034.



« Nous sommes très heureux de pouvoir confirmer cette importante commande qui, non seulement permet à easyJet de remplacer ses anciens appareils par des avions plus efficaces, un élément essentiel de notre feuille de route vers le 'net zero', mais qui nous donne également la possibilité d'une croissance disciplinée, y compris grâce à l'opportunité importante que représente l'augmentation des gabarits », a commenté Johan Lundgren, le PDG d'easyJet.