« La décarbonation ne pourra être faite de façon autonome par les acteurs de la filière », Vincent Bamberger, Arthur D Little

Après un rappel de la répartition des émissions de CO2 par les différentes activités de l'aviation, Vincent Bamberger retrace les enjeux technologiques qui vont de pair avec leur décarbonation, les plus difficilement surmontables étant ceux liés aux activités long-courrier et à la production de carburants durables d'aviation.



Au-delà des défis technologiques devront être surmontés des défis financiers vertigineux, Arthur D Little estimant que l'investissement pour atteindre 35 % de SAF dans les avions en 2040 représentera 4 700 milliards de dollars au seul niveau de la France.



Plusieurs pistes sont exposées pour parvenir à ce montant mais une chose est certaine, les pouvoirs publics ne pourront pas rester en retrait, il faudra une action au niveau mondial et une redéfinition des positionnements dans la chaîne de valeur.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Vincent Bamberger, managing partner du cabinet Arthur D Little.Après un rappel de la répartition des émissions de CO2 par les différentes activités de l'aviation, Vincent Bamberger retrace les enjeux technologiques qui vont de pair avec leur décarbonation, les plus difficilement surmontables étant ceux liés aux activités long-courrier et à la production de carburants durables d'aviation.Au-delà des défis technologiques devront être surmontés des défis financiers vertigineux, Arthur D Little estimant que l'investissement pour atteindre 35 % de SAF dans les avions en 2040 représentera 4 700 milliards de dollars au seul niveau de la France.Plusieurs pistes sont exposées pour parvenir à ce montant mais une chose est certaine, les pouvoirs publics ne pourront pas rester en retrait, il faudra une action au niveau mondial et une redéfinition des positionnements dans la chaîne de valeur.