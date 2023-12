Avolon s'engage pour 140 appareils auprès d'Airbus et Boeing

Avolon continue de sécuriser des créneaux de livraison de monocouloirs jusqu'à la fin de la décennie pour répondre à la demande des compagnies aériennes. La société de leasing a annoncé la signature de deux accords, l'un avec Airbus, l'autre avec Boeing, portant sur l'acquisition de 140 A321neo et 737-8 en commande ferme. La livraison des appareils s'étendra jusqu'en 2032.



L'accord avec Airbus porte sur une centaine d'A321neo et porte les engagements de la société pour ce modèle à 190 appareils - et 292 appareils de la famille A320neo.



L'accord avec Boeing concerne quarante 737-8. Il porte à 110 le nombre d'engagements pour la famille 737 MAX (versions 8 et 10) et s'ajoute à un précédent contrat conclu en juin dernier pour quarante 737-8 également.



La société de leasing souligne qu'elle a passé commande pour 200 nouveaux appareils depuis le début de l'année (après les 737 de juin, elle a commandé 20 A330neo en septembre). « Les commandes d'aujourd'hui renforcent notre pipeline de livraisons et reflètent notre confiance dans les perspectives à long terme de l'aviation », commente Andy Cronin, PDG d'Avolon.



Les accords doivent être approuvés par Bohai Leasing, l'actionnaire majoritaire d'Avolon, ce qui devrait être fait dans les prochaines semaines.