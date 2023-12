Dernière ligne droite avant un Noël plus aéro que jamais

Le coin des enfants :

Un manga sur Antoine de Saint-Exupéry

Dans la collection « les grands noms de l'histoire en manga » de Nobi Nobi, Tetsuya Kurosawa raconte l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry, accompagné par les dessins d'Osamu Hiramatsu. Les deux grandes facettes de la vie du grand homme sont évoquées : sa vie d'aviateur, née d'une fascination dès sa jeunesse pour l'aviation, et sa vie d'écrivain, qui puise son inspiration et son succès dans ses propres aventures.

A retrouver sur

Editions Nobi Nobi.

Prix : 7,90 euros.

© La Boutique du pilote

Un porteur en forme d'avion de Chou du volant

A ceux qui pensent que le porteur camion en plastique est trop ringard ou pas assez original, Chou du volant propose la version avion en bois pour bébé branché (et éthique). Le choix de se limite pas au porteur mais le créateur propose également des avions à bascule, des draisiennes avions et des associations entre les différents jouets. Adapté aux enfants à partir d'un an.

Conçus pour durer et écologiques, les avions à bascule / porteurs / draisiennes sont fabriqués en France avec du bois d'origine française.

Faites votre choix sur

Prix : entre 279 et 399 euros.

© Chou du volant

La veste de pilote Barnstormer

Pour les pilotes en herbe, Barnstormer a imaginé la flight Battle colors Flight Jacket, un blouson 100 % coton qui va en jeter à la récré et en meeting. Il s'accompagne de trois patchs pour varier son style en fonction de son humeur. Et comme toutes les créations de la marque, il a le bon goût d'être fabriqué en France, dans les ateliers parisiens.

A retrouver sur le site de

Prix : 89 euros.

© Barnstormer Thomas Pesquet raconte notre planète bleue

Toujours engagé dans sa mission de sensibilisation sur la beauté et la fragilité de la Terre, Thomas Pesquet a travaillé sur un nouveau livre présentant des photographies exceptionnelles prises depuis la station spatiale internationale et expliquant les missions et la vie des spationautes. Le livre a vocation à donner des clefs aux jeunes lecteurs pour comprendre les enjeux environnementaux et l'importance du combat contre le réchauffement climatique, mais s'adresse indifféremment à tous les amoureux de la planète.

Disponible sur

Editions Flammarion Jeunesse.

Prix : 19,95 euros.

© La Boutique du pilote



Pour les plus grands :

La Patrouille de France illustrée par Olivier Dauger

Pour les 70 ans de la Patrouille de France, le peintre de l'air et de l'espace Olivier Dauger a pensé un album spécial contenant plus d'une vingtaine d'illustrations et retraçant les prouesses et évolutions de cet escadron d'élite, qui fait vibrer les Français depuis 1953. Ses pages contiennent des documents et illustrations inédits, qui immergent le lecteur dans la vie de ces voltigeurs, des Champs-Elysées à New-York, en passant par la Muraille de Chine, aux commandes de Morane-Saulnier, Mystère IV, Fouga Magister et Alphajet.

Format 32 x 24 cm. Publié aux éditions Paquet, collection Cockpit.

A retrouver sur le site des

Prix : 16 euros.

© Editions Paquet

Le pull Blériot XI de Barnstormer

Plus besoin de choisir entre rester chic et avoir chaud grâce au pull Blériot XI de Barnstormer. Composé à 50 % de laine mérinos et 50 % d'acrylique, ce pull à torsades en mailles resserrées protégera efficacement son porteur contre le froid, le vent et les fautes de goût, tout en rendant hommage au premier avion à avoir traversé la Manche.

Disponible sur le site de

Prix : 85 euros.

© Barnstormer

Un tableau ou poster A400M - Focus, par Damien Charrit

Le peintre de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la gendarmerie Damien Charrit présente une réalisation numérique réalisée au stylet de l'Airbus A400M. Disponible en tirage d'art sur papier de création vergé mat 250 grammes ou en impression directe sur aluminium avec caisse américaine en bois en format 40 cm x 60 cm (avec des dimensions extérieures de 44 cm x 64 cm pour le tableau aluminium), ce tableau est parfait pour célébrer l'anniversaire des dix ans de l'A400M au service de l'armée de l'air et de l'espace.

A commander sur le site de

Prix : entre 37 et 210 euros.

© Damien Charrit

La montre BR 03 Golden Heritage de Bell & Ross

Bell & Ross propose depuis peu une nouvelle version de son iconique BR 03, avec un boîtier de 41 mm, tout en conservant les codes qui font l'identité du modèle, c'est-à-dire le cercle dans un encadrement carré à quatre vis. Avec une réserve de 54 heures, cette montre automatique au style qui se veut à la fois rétro et moderne mais surtout tendance fera la joie des amoureux des beaux accessoires.

A se procurer sur le site de

Prix : 3 990 euros.

© Bell & Ross

Le blouson en cuir Pilote Rafale de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

A vous les commandes du Rafale ! Ou presque... Pour vous mettre dans la peau d'un pilote de l'avion de chasse iconique, la boutique officielle de Dassault Aviation présente un blouson en cuir qui lui est dédié - avec le logo Rafale sur la patte poitrine et une vue de face de l'avion sur la patte de col. Conçu dans un cuir d'agneau de premier choix d'origine européenne, il est fabriqué en France : les peaux sont tannées en région toulousaine et les blousons sont coupés et montés en Ile-de-France.

Une pièce disponible sur le site de

Prix : 840 euros.

© The Store Dassault Aviation

Une toile d'Arthur Thomas, le plus jeune peintre de l'air et de l'espace

Amateurs de belles toiles aéronautique, Arthur Thomas a de quoi vous envoûter. Le plus jeune peintre de l'air et de l'espace propose des peintures dans un style photo-réaliste en noir et blanc (avec parfois une touche de couleur sur certains éléments pour les mettre en valeur) et a réalisé à ce jour plus de 120 toiles aéronautiques.

Tirages sur Papier d'art ou sur aluminium.

Des oeuvres à découvrir sur le site d'

Prix : entre 100 et 300 euros, en fonction du temps de réalisation.

© Arthur Thomas

24H Air France de Karl Hab

A l'occasion de ses 90 ans, Air France a ouvert ses portes au photographe Karl Hab, lui permettant d'immortaliser les uniformes ayant marqué l'histoire d'Air France - des maisons Dior, Balenciaga, Louis Féraud, Nina Ricci ou Christian Lacroix -, capturés dans des avions et décors mythiques ou ultra modernes, et toujours dans des mises en scène inédites. Concentré sur l'univers du vol et révélant des instants cachés, le livre de photographies capture l'essence d'Air France et invite le lecteur à un voyage suspendu dans le temps.

Production Studio Palatin.e. 176 pages, imprimé en France sur papier issu de forêts européennes certifiées et gérées durablement.

Un ouvrage uniquement disponible sur

Prix : 50 euros.

© Air France

Un sac Boeing Totem de Red canoe à la Boutique du pilote

Pour partir en randonnée ou pour affirmer son style en meeting et célébrer les avions du XXe siècle, le sac à dos Boeing est tout indiqué. Conçu en toile 100 % nylon et doté de cinq poches, il porte un logo vintage en double feutre appliqué, brodé sur feutre.

A chiner sur

Prix : 95 euros.

© La Boutique du pilote

Un couteau Transall de la Forge du Borgne

A glisser dans son sac Red Canoe, le couteau Transall, proposé par la Forge du Borgne, propose à tous les nostalgiques du Transall de commémorer le retrait de service de l'avion militaire franco-allemand. Fermé, le couteau reprend les formes et proportions d'une pale d'hélice composite de l'avion.

Caractéristiques techniques : lame en acier inoxydable 14c28N, plaquettes en ébène avec des inserts en buis, platines en acier inoxydable Z20 de 1,5 mm, fermeture par système Liner-Lock avec bille de rétention et rondelles de frictions. Le montage, ajustage et finitions réalisés à la main à l'atelier.

Pour plus de détails, consulter la

Prix : non communiqué

© La Forge du Borgne

La maquette Alpha Jet 70 ans de la Patrouille de France au 1/48e de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

Pour célébrer les 70 ans de la Patrouille de France, la boutique officielle de Dassault Aviation propose une maquette de l'Alpha Jet, dont la livrée reprend avec le design d'une des identités créées et inspirées des casques des Athos de 1983. En tête de dérive, on retrouve le logo officiel des 70 ans de la Patrouille de France qui vient signer ce projet spécial Régis Rocca, peintre de l'air.

Maquette résine à l'échelle 1/48e, ivrée avec son support résine design dans son coffret luxe. Dimensions : 24 cm de long, 18.5cm d'envergure, 8 cm de haut.

A retrouver sur

Prix : 145,10 euros.

© The Store Dassault Aviation

Le diable rouge - l'As Georges-Félix Madon 1892-1924, de Daniel Marquis

Retour à l'époque des as avec Le Diable rouge, qui retrace la vie et les combats de Georges-Félix Madon. Appuyé de photographies originales, ce premier ouvrage consacré au pilote de chasse exceptionnel, parrain de la Base Aérienne 702 d'Avord, raconte ses exploits au cours de la Première guerre mondiale puis ses aventures et difficultés après 1919, jusqu'à sa disparition tragique en 1924 lors d'une démonstration en vol à Bizerte. L'auteur a pu consulter les mémoires du remuant pilote, en majeure partie inédits, pour faire revivre la légende.

Editeur : Giovanangeli Artilleur. 320 pages.

A commander (envoi sous 3 à 8 jours) auprès de la

Prix : 25 euros.

© Librairie Ombres blanches

Une peinture d'Olivier Stoltz

Votre mur est un petit peu vide ? Olivier Stoltz a ce qu'il faut. Designer graphique passionné de peinture, il réalise des tableaux acryliques et des huiles sur toiles de diverses dimensions, représentant - notamment - sa fascination pour le vol et l'aviation. Des oeuvres sont disponibles ou sur commande.

N'hésitez pas à visiter le site d'

Prix : entre 100 et 1 800 euros en fonction des réalisations.

© Olivier Stoltz

Le calendrier 2024 de Romain Hugault

Dessinateur et pilote, Romain Hugault propose d'entretenir une atmosphère aéronautique tout au long de l'année chez soi ou au bureau, grâce à un calendrier 2024 reprenant douze de ses illustrations.

Disponible sur le site de

Prix : 12 euros.

© Romain Hugault

Le polo Rafale Marine Dassault Aviation de Barnstormer

Les fans du Rafale Marine pourront afficher fièrement leur passion avec ce polo de la collection Dassault Aviation dessiné par Barnstormer. Composé à 100 % de coton PIMA maille piqué, il est entièrement réalisé par l'atelier français.

Disponible sur le site de

Prix : 89 euros.

© Barnstormer

Coffret « Sur la rampe de l'Atlas » de Rémy Michelin

« Dans quelques instants, je vais vivre l'une des plus belles et impressionnantes séances photos de ma carrière. » Lorsqu'il a eu cette pensée, le peintre de l'air et de l'espace Rémy Michelin se trouvait à bord de l'Airbus A400M, prêt à photographier la Patrouille de France évoluant au-dessus de la Méditerranée. Il propose à tous de découvrir ce moment grâce à un coffret composé d'un livret avec les commentaires et ressentis des neuf pilotes de la Patrouille de France, du directeur adjoint et du pilote de l'A400M, ainsi que neuf tirages d'art de ses photos et d'une autre peintre de l'air et de l'espace, Gio Manetta.

Coffret rigide avec rabat aimanté, habillage extérieur pelliculé mat anti-rayure, habillage intérieur sur papier noir avec ruban pour sortir le contenu. Livret de 52 pages, format 21x29.7, couverture souple, dos carré collé cousu. Dix tirages d'art, format fini 21x29.7, sur papier old mille prenium white 250gr.

Disponible sur le site du

Prix : 89 euros. Edition numérotée et limitée à 500 coffrets.

© Rémy Michelin

Un dessin d'Alain Mitildjan célébrant les 90 ans d'Air France

Un autre anniversaire célébré en 2023 était celui d'Air France. Pour marquer l'occasion, Alain Mitildjan a réalisé un dessin retraçant l'histoire de la flotte de la compagnie nationale avec un DC-3 en premier plan, entouré des mythiques Caravelle et Concorde, ainsi que du plus moderne de ses appareils aujourd'hui, l'Airbus A350. Un travail de 60 heures, réalisé sur une feuille de papier Canson 200gr, au format A1 (84cm x 60cm), avec différents crayons et des estompes. Le dessin est livré avec son certificat d'authenticité, signé par l'artiste.

Pour toute information, vous pouvez contacter Alain Mitildjan par email à l'adresse alainmitildjan8 at gmail.com ou sur les réseaux sociaux

Prix : Entre 900 euros (cadre non compris) et 1 000 euros (avec le cadre).

© Alain Mitildjan

La maquette Falcon 6X en édition limitée Nouvel An chinois de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

Un petit peu de couleur sur votre bureau avec cette maquette du Falcon 6X en édition limitée, célébrant l'année du lapin dans l'horoscope chinois. Le modèle de très haute précision est livré déjà monté, à l'échelle 1/200e avec trains d'atterrissage.

Dimensions : 12,84 cm de long, 12,97 cm d'envergure et 3,74 cm de haut.

A retrouver

Prix : 34,40 euros.

© The Store Dassault Aviation

Les six piliers de la coopération de Vincent Berthelot

Un petit peu de sérieux avec l'ouvrage de Vincent Berthelot. Dans Les six piliers de la coopération, le lecteur est invité à se mettre dans la peau d'un pilote d'avion de chasse sur porte-avions en zone opérationnelle. Il sera plongé au coeur de situations extrêmes, inspirées des opérations que l'auteur a menées durant sa carrière de pilote dans l'armée, et devra prendre des décisions essentielles : accorder sa confiance, dépasser son périmètre d'action, partager ses erreurs. À chaque étape, il pourra comparer ses décisions avec celles du narrateur et en tirer des enseignements.

176 pages, au format 150 x 210 mm.

A se procurer auprès des éditions

Prix : 17,90 euros.

© Editions Dunod

Décembre est bien avancé et Noël approche désormais à grands pas. Si vous n'avez pas tout à fait finalisé votre liste de cadeaux pour vos proches fans d'aéronautique ou vous-même, voici quelques idées pour satisfaire les passionnés quel que soit votre budget.Dans la collection «» de Nobi Nobi, Tetsuya Kurosawa raconte l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry, accompagné par les dessins d'Osamu Hiramatsu. Les deux grandes facettes de la vie du grand homme sont évoquées : sa vie d'aviateur, née d'une fascination dès sa jeunesse pour l'aviation, et sa vie d'écrivain, qui puise son inspiration et son succès dans ses propres aventures.A retrouver sur la Boutique du pilote Editions Nobi Nobi.Prix : 7,90 euros.A ceux qui pensent que le porteur camion en plastique est trop ringard ou pas assez original, Chou du volant propose la version avion en bois pour bébé branché (et éthique). Le choix de se limite pas au porteur mais le créateur propose également des avions à bascule, des draisiennes avions et des associations entre les différents jouets. Adapté aux enfants à partir d'un an.Conçus pour durer et écologiques, les avions à bascule / porteurs / draisiennes sont fabriqués en France avec du bois d'origine française.Faites votre choix sur Chou du volant Prix : entre 279 et 399 euros.Pour les pilotes en herbe, Barnstormer a imaginé la flight Battle colors Flight Jacket, un blouson 100 % coton qui va en jeter à la récré et en meeting. Il s'accompagne de trois patchs pour varier son style en fonction de son humeur. Et comme toutes les créations de la marque, il a le bon goût d'être fabriqué en France, dans les ateliers parisiens.A retrouver sur le site de Barnstormer Prix : 89 euros.Toujours engagé dans sa mission de sensibilisation sur la beauté et la fragilité de la Terre, Thomas Pesquet a travaillé sur un nouveau livre présentant des photographies exceptionnelles prises depuis la station spatiale internationale et expliquant les missions et la vie des spationautes. Le livre a vocation à donner des clefs aux jeunes lecteurs pour comprendre les enjeux environnementaux et l'importance du combat contre le réchauffement climatique, mais s'adresse indifféremment à tous les amoureux de la planète.Disponible sur la Boutique du pilote Editions Flammarion Jeunesse.Prix : 19,95 euros.Pour les 70 ans de la Patrouille de France, le peintre de l'air et de l'espace Olivier Dauger a pensé un album spécial contenant plus d'une vingtaine d'illustrations et retraçant les prouesses et évolutions de cet escadron d'élite, qui fait vibrer les Français depuis 1953. Ses pages contiennent des documents et illustrations inédits, qui immergent le lecteur dans la vie de ces voltigeurs, des Champs-Elysées à New-York, en passant par la Muraille de Chine, aux commandes de Morane-Saulnier, Mystère IV, Fouga Magister et Alphajet.Format 32 x 24 cm. Publié aux éditions Paquet, collection Cockpit.A retrouver sur le site des éditions Paquet Prix : 16 euros.Plus besoin de choisir entre rester chic et avoir chaud grâce au pull Blériot XI de Barnstormer. Composé à 50 % de laine mérinos et 50 % d'acrylique, ce pull à torsades en mailles resserrées protégera efficacement son porteur contre le froid, le vent et les fautes de goût, tout en rendant hommage au premier avion à avoir traversé la Manche.Disponible sur le site de Barnstormer Prix : 85 euros.Le peintre de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la gendarmerie Damien Charrit présente une réalisation numérique réalisée au stylet de l'Airbus A400M. Disponible en tirage d'art sur papier de création vergé mat 250 grammes ou en impression directe sur aluminium avec caisse américaine en bois en format 40 cm x 60 cm (avec des dimensions extérieures de 44 cm x 64 cm pour le tableau aluminium), ce tableau est parfait pour célébrer l'anniversaire des dix ans de l'A400M au service de l'armée de l'air et de l'espace.A commander sur le site de Damien Charrit Prix : entre 37 et 210 euros.Bell & Ross propose depuis peu une nouvelle version de son iconique BR 03, avec un boîtier de 41 mm, tout en conservant les codes qui font l'identité du modèle, c'est-à-dire le cercle dans un encadrement carré à quatre vis. Avec une réserve de 54 heures, cette montre automatique au style qui se veut à la fois rétro et moderne mais surtout tendance fera la joie des amoureux des beaux accessoires.A se procurer sur le site de Bell & Ross Prix : 3 990 euros.A vous les commandes du Rafale ! Ou presque... Pour vous mettre dans la peau d'un pilote de l'avion de chasse iconique, la boutique officielle de Dassault Aviation présente un blouson en cuir qui lui est dédié - avec le logo Rafale sur la patte poitrine et une vue de face de l'avion sur la patte de col. Conçu dans un cuir d'agneau de premier choix d'origine européenne, il est fabriqué en France : les peaux sont tannées en région toulousaine et les blousons sont coupés et montés en Ile-de-France.Une pièce disponible sur le site de la boutique officielle de Dassault Aviation Prix : 840 euros.Amateurs de belles toiles aéronautique, Arthur Thomas a de quoi vous envoûter. Le plus jeune peintre de l'air et de l'espace propose des peintures dans un style photo-réaliste en noir et blanc (avec parfois une touche de couleur sur certains éléments pour les mettre en valeur) et a réalisé à ce jour plus de 120 toiles aéronautiques.Tirages sur Papier d'art ou sur aluminium.Des oeuvres à découvrir sur le site d' Arthur Thomas Prix : entre 100 et 300 euros, en fonction du temps de réalisation.A l'occasion de ses 90 ans, Air France a ouvert ses portes au photographe Karl Hab, lui permettant d'immortaliser les uniformes ayant marqué l'histoire d'Air France - des maisons Dior, Balenciaga, Louis Féraud, Nina Ricci ou Christian Lacroix -, capturés dans des avions et décors mythiques ou ultra modernes, et toujours dans des mises en scène inédites. Concentré sur l'univers du vol et révélant des instants cachés, le livre de photographies capture l'essence d'Air France et invite le lecteur à un voyage suspendu dans le temps.Production Studio Palatin.e. 176 pages, imprimé en France sur papier issu de forêts européennes certifiées et gérées durablement.Un ouvrage uniquement disponible sur la boutique Air France Prix : 50 euros.Pour partir en randonnée ou pour affirmer son style en meeting et célébrer les avions du XXe siècle, le sac à dos Boeing est tout indiqué. Conçu en toile 100 % nylon et doté de cinq poches, il porte un logo vintage en double feutre appliqué, brodé sur feutre.A chiner sur la Boutique du pilote Prix : 95 euros.A glisser dans son sac Red Canoe, le couteau Transall, proposé par la Forge du Borgne, propose à tous les nostalgiques du Transall de commémorer le retrait de service de l'avion militaire franco-allemand. Fermé, le couteau reprend les formes et proportions d'une pale d'hélice composite de l'avion.Caractéristiques techniques : lame en acier inoxydable 14c28N, plaquettes en ébène avec des inserts en buis, platines en acier inoxydable Z20 de 1,5 mm, fermeture par système Liner-Lock avec bille de rétention et rondelles de frictions. Le montage, ajustage et finitions réalisés à la main à l'atelier.Pour plus de détails, consulter la Forge du Borgne Prix : non communiquéPour célébrer les 70 ans de la Patrouille de France, la boutique officielle de Dassault Aviation propose une maquette de l'Alpha Jet, dont la livrée reprend avec le design d'une des identités créées et inspirées des casques des Athos de 1983. En tête de dérive, on retrouve le logo officiel des 70 ans de la Patrouille de France qui vient signer ce projet spécial Régis Rocca, peintre de l'air.Maquette résine à l'échelle 1/48e, ivrée avec son support résine design dans son coffret luxe. Dimensions : 24 cm de long, 18.5cm d'envergure, 8 cm de haut.A retrouver sur la boutique officielle de Dassault Aviation Prix : 145,10 euros.Retour à l'époque des as avec Le Diable rouge, qui retrace la vie et les combats de Georges-Félix Madon. Appuyé de photographies originales, ce premier ouvrage consacré au pilote de chasse exceptionnel, parrain de la Base Aérienne 702 d'Avord, raconte ses exploits au cours de la Première guerre mondiale puis ses aventures et difficultés après 1919, jusqu'à sa disparition tragique en 1924 lors d'une démonstration en vol à Bizerte. L'auteur a pu consulter les mémoires du remuant pilote, en majeure partie inédits, pour faire revivre la légende.Editeur : Giovanangeli Artilleur. 320 pages.A commander (envoi sous 3 à 8 jours) auprès de la librairie Ombres blanches Prix : 25 euros.Votre mur est un petit peu vide ? Olivier Stoltz a ce qu'il faut. Designer graphique passionné de peinture, il réalise des tableaux acryliques et des huiles sur toiles de diverses dimensions, représentant - notamment - sa fascination pour le vol et l'aviation. Des oeuvres sont disponibles ou sur commande.N'hésitez pas à visiter le site d' Olivier Stoltz Prix : entre 100 et 1 800 euros en fonction des réalisations.Dessinateur et pilote, Romain Hugault propose d'entretenir une atmosphère aéronautique tout au long de l'année chez soi ou au bureau, grâce à un calendrier 2024 reprenant douze de ses illustrations.Disponible sur le site de Romain Hugault Prix : 12 euros.Les fans du Rafale Marine pourront afficher fièrement leur passion avec ce polo de la collection Dassault Aviation dessiné par Barnstormer. Composé à 100 % de coton PIMA maille piqué, il est entièrement réalisé par l'atelier français.Disponible sur le site de Barnstormer Prix : 89 euros.» Lorsqu'il a eu cette pensée, le peintre de l'air et de l'espace Rémy Michelin se trouvait à bord de l'Airbus A400M, prêt à photographier la Patrouille de France évoluant au-dessus de la Méditerranée. Il propose à tous de découvrir ce moment grâce à un coffret composé d'un livret avec les commentaires et ressentis des neuf pilotes de la Patrouille de France, du directeur adjoint et du pilote de l'A400M, ainsi que neuf tirages d'art de ses photos et d'une autre peintre de l'air et de l'espace, Gio Manetta.Coffret rigide avec rabat aimanté, habillage extérieur pelliculé mat anti-rayure, habillage intérieur sur papier noir avec ruban pour sortir le contenu. Livret de 52 pages, format 21x29.7, couverture souple, dos carré collé cousu. Dix tirages d'art, format fini 21x29.7, sur papier old mille prenium white 250gr.Disponible sur le site du photographe Rémy Michelin Prix : 89 euros. Edition numérotée et limitée à 500 coffrets.Un autre anniversaire célébré en 2023 était celui d'Air France. Pour marquer l'occasion, Alain Mitildjan a réalisé un dessin retraçant l'histoire de la flotte de la compagnie nationale avec un DC-3 en premier plan, entouré des mythiques Caravelle et Concorde, ainsi que du plus moderne de ses appareils aujourd'hui, l'Airbus A350. Un travail de 60 heures, réalisé sur une feuille de papier Canson 200gr, au format A1 (84cm x 60cm), avec différents crayons et des estompes. Le dessin est livré avec son certificat d'authenticité, signé par l'artiste.Pour toute information, vous pouvez contacter Alain Mitildjan par email à l'adresse alainmitildjan8 at gmail.com ou sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook Prix : Entre 900 euros (cadre non compris) et 1 000 euros (avec le cadre).Un petit peu de couleur sur votre bureau avec cette maquette du Falcon 6X en édition limitée, célébrant l'année du lapin dans l'horoscope chinois. Le modèle de très haute précision est livré déjà monté, à l'échelle 1/200e avec trains d'atterrissage.Dimensions : 12,84 cm de long, 12,97 cm d'envergure et 3,74 cm de haut.A retrouver ici Prix : 34,40 euros.Un petit peu de sérieux avec l'ouvrage de Vincent Berthelot. Dans Les six piliers de la coopération, le lecteur est invité à se mettre dans la peau d'un pilote d'avion de chasse sur porte-avions en zone opérationnelle. Il sera plongé au coeur de situations extrêmes, inspirées des opérations que l'auteur a menées durant sa carrière de pilote dans l'armée, et devra prendre des décisions essentielles : accorder sa confiance, dépasser son périmètre d'action, partager ses erreurs. À chaque étape, il pourra comparer ses décisions avec celles du narrateur et en tirer des enseignements.176 pages, au format 150 x 210 mm.A se procurer auprès des éditions Dunod et de toutes les librairies.Prix : 17,90 euros.