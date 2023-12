Cathay Cargo devient un nouveau client de l'Airbus A350F

Le groupe Cathay Pacific remet l'A350F sur le devant de la scène. La division cargo de la compagnie hongkongaise a en effet décidé de baser la croissance future de sa flotte cargo sur l'appareil d'Airbus et en a commandé six exemplaires - fermes. Elle a également assuré des droits d'achat sur une vingtaine d'appareils supplémentaires.



Elle précise que les livraisons devraient débuter en 2027. Les A350F ont vocation à relier Hong-Kong et la Chine à l'Amérique (du Nord et du Sud), ainsi qu'à l'Europe. Airbus indique qu'il est notamment particulièrement indiqué pour assurer la liaison majeure entre Hong-Kong et Anchorage, la plus importante route cargo du monde.



Le groupe Cathay est déjà bien familiarisé avec l'appareil puisqu'il en compte 47 dans sa flotte de transport de passagers, des versions -900 et -1000. En revanche, la flotte dédiée de Cathay Cargo repose entièrement sur le Boeing 747 (quatorze 747-8F et six 747-400ERF).



Le groupe Cathay souligne par ailleurs que ce nouvel accord porte à 77 le nombre d'avions neufs dont -il prépare l'intégration. Il compte en effet 21 777-9 et 49 appareils de la famille A320neo dans les carnets de commandes de Boeing et d'Airbus, qui doivent lui être livrés à partir de 2025 et 2029 respectivement.



Pour rappel, l'A350F a été lancé en novembre 2021 avec une commande d'Air Lease mais son opérateur de lancement sera Singapore Airlines en 2026. Cet accord porte à 45 le nombre total d'exemplaires commandés (par neuf clients). Doté d'une capacité de chargement de 111 tonnes de marchandises et de la plus grande porte cargo donnant accès au pont principal, il sera doté d'un rayon d'action de 8 700 km et est le seul avion cargo à respecter le futur standard de l'OACI sur les émissions de CO2 qui entrera en vigueur en 2027.