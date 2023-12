Alaska Airlines et Hawaiian Airlines vont fusionner

Les rapprochements se multiplient dans le ciel américain. Alaska Airlines et Hawaiian Airlines ont annoncé le 3 décembre qu'elles avaient conclu un accord définitif prévoyant l'acquisition de la compagnie hawaiienne par sa consoeur. La transaction devrait être finalisée dans douze à dix-mois, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Elle a une valeur de 1,9 milliard de dollars (dont 900 millions de dollars de reprise de dettes).



Alaska Airlines et Hawaiian Airlines devraient ainsi former la cinquième plus importante compagnie des Etats-Unis, avec 31 200 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 13,1 milliards de dollars, 54,7 millions de passagers annuels transportés et 138 destinations desservies (dont 29 internationales, orientées sur l'Amérique pour Alaska Airlines et sur l'Asie pour Hawaiian Airlines). Elle aura une flotte plutôt disparate de 365 avions, Alaska Airlines ayant basé ses opérations sur le Boeing 737 (dont elle exploite 227 exemplaires, aux côtés d'ERJ-175 d'Embraer pour ses destinations régionales) et Hawaiian Airlines étant davantage tournée vers Airbus (avec 16 A321 et 25 A330 en exploitation, aux côtés de 717, avec toutefois une douzaine de 787 en commande).



Ayant toutes deux une marque forte et très ancrée au sein de leurs communautés, elles ont convenu de conserver chacune cette marque, tout en opérant sous une plateforme unique. La nouvelle entité qui supervisera la future compagnie sera basée à Seattle et dirigée par le directeur général d'Alaska Airlines, Ben Minicucci.



Pour Hawaiian Airlines, ce rapprochement va lui ouvrir le monde. Elle souligne qu'il va lui permettre de tripler le nombre des destinations d'Amérique du Nord reliées à Honolulu sans ou avec une escale. Par ailleurs, il va lui donner accès au réseau de l'alliance oneworld, à laquelle appartient Alaska Airlines. Elle indique également que les services cargo devraient profiter de la fusion et voir leurs capacités augmenter, tandis que le réseau inter-îlien sera entretenu. Les équipages et bases de maintenance d'Honolulu seront également maintenus.



Alaska Airlines attend 235 millions de dollars de synergies annuelles dans un scénario plutôt conservateur, qui exclut certaines opportunités d'amélioration identifiées.