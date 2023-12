« Nous voulons faire renaître ce phénix qu'était Air Madagascar », Thierry de Bailleul, DG de Madagascar Airlines

Aux commandes de Madagascar Airlines depuis un an, Thierry de Bailleul a présenté début novembre le plan de réorganisation de la compagnie aérienne, qui vise à lui faire retrouver la rentabilité en seulement dix-huit, après vingt années de pertes.



Il explique que l'essentiel de ce plan va consister à revoir le modèle de gestion, mais décrit également ce qui va changer au niveau du réseau domestique, de sa flotte, et pourquoi les vols long-courrier sont temporairement suspendus.



